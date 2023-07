Croce Verde di Arcola, 127 anni di attività e un appello ai volontari

Croce Verde di Arcola, sono 127 anni di attività dalla fondazione. anni di continuo impegno, di soccorso, di aiuto alla cittadinanza. Ma occorrono volontari, l’impegno è aumentato e necessitano più risorse umane. "Constatiamo ogni giorno con orgoglio – dicono il presidente Tommaso Drovandi, il consiglio direttivo e i militi – come lo spirito che ha animato l’associazione dal lontano anno della fondazione, il 1896, si mantenga intatto anche in momenti difficili per la sanità italiana". La Croce Verde ha superato al meglio il travagliato periodo della pandemia: i suoi militi, una sessantina, oltre allo svolgimento dei servizi consueti, hanno avuto un ruolo decisivo nel funzionamento del GSAT non solo sul territorio arcolano e hanno effettuato attività del tutto nuove come la consegna di farmaci e generi alimentari a cittadini disagiati. I militi volontari, di età compresa fra i 16 anni e oltre i 70, costituiscono un gruppo affiatato. Ma le difficoltà ci sono a fronte di un impegno così consistente: "Un tale carico di lavoro prevede l’attività di un numero considerevole di militi.. Per questo rivolgiamo un appello agli arcolani e non: se volete collaborare, potete contattarci alla nostra sede in piazza 2 giugno ad Arcola o inviarci una mail al nostro indirizzo di posta elettronica: [email protected]".