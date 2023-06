Croce Rossa, porte aperte: open night di solidarietà

Ameglia (La Spezia), 8 giugno 2023 – Porte aperte alla Croce Rossa per avvicinare nuovi volontari. L’iniziativa in programma domani, venerdì, è stata organizzata dal comitato di Ameglia della Croce Rossa presieduto da Daniele Paganini ed è in programma dalle 21 alla sede di piazza Pertini nella frazione di Fiumaretta.

Una serata all’insegna della solidarietà per far conoscere alla cittadinanza le molteplici attività della Croce Rossa nella speranza di avvicinare nuovi volontari, utilissimi soprattutto per affrontare l’ormai prossimo afflusso turistico nella zona.

Domani sera grazie ai volontari in servizio sarà possibile visionare le autoambulanze, la strumentazione e le tecnologie in uso ai volontari che risultano essere fondamentali nei soccorsi alle persone e nelle fasi di trasporto di persone non autosufficienti. In occasione dell’Open Night sarà inoltre presentato anche il nuovo corso obbligatorio per poter diventare volontari. La Croce Rossa ha fatto della formazione una solida base per offrire a tutti la possibilità di impegnarsi e acquisire gli strumenti utili per un impatto positivo sulla società, portando aiuto ovunque, per chiunque.Per diventare volontario è necessario frequentare un corso di accesso comune a tutte le attività.

Si tratta di un corso base per approcciarsi al mondo della Croce Rossa: vengono trasmesse le nozioni di base sulle attività svolte in Italia e nel Mondo, di Diritto Internazionale Umanitario, sicurezza e di primo soccorso. Una volta concluso il corso base di formazione i volontari potranno continuare e approfondire l’attività frequentando eventuali corsi in base alle attività che si desiderano svolgere.

Il comitato amegliese inoltre informa che è possibile devolvere il 5x1000 all’associazione inserendo il codice fiscale 90028810118, un semplice gesto che può aiutare la Croce Rossa Ameglia a essere costantemente presente sul territorio.