Croce Rossa Fiumaretta Al via corsi per volontari

FIUMARETTA

Mercoledì 5, alle 21, nella sede di via P. Ratti 8 a Fiumaretta, verrà presentato il programma del corso necessario per potersi unire alla squadra di volontari della Croce Rossa di Ameglia. Il corso base – della durata di 26 ore ripartite in 13 lezioni da 2 ore ciascuna – in cui verranno fornite informazioni e nozioni utili a tutti gli operatori della Cri che prenderanmo parte al corso che inizierà il 12 aprile. Si parlerà della storia della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nozioni di primo soccorso e supporto di base delle funzioni vitali, di diritto internazionale umanitario e organizzazione interna della Croce rossa: questi alcuni degli argomenti trattati nel corso delle lezioni volte alla formazione di nuovi volontari. Come noto, l’obiettivo dell’associazione è quello di prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità. Chi è interessato a diventare volontario e dare un aiuto alle numerose attività è invitato a contattare il gruppo formazione al 3203686365.