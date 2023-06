Croce Bianca nuovo direttivo: Alessandro Cirami neo presidente

Alessandro Cirami è il nuovo presidente della Croce Bianca di Santo Stefano Magra. Le elezioni per la nomina del direttivo si sono svolte il 28 maggio scorso. Per il quadriennio 2023-2027 la Croce Bianca sarà diretta e amministrata, a titolo volontario, da un consiglio composto da sette persone quasi tutti militi attivi. Alessandro Cirami è stato scelto come nuovo presidente succedendo a Giovanna Monti, che rimane in qualità di consigliere dedicandosi alle pubbliche relazioni. Il direttivo è inoltre costituito da Gabriella Broggi, vice presidente, Fausto Carro tesoriere, Isabella Cavallari segretaria, Davide Rosa responsabile dei mezzi e Maurizio Palla responsabile di protezione civile. L’organo di controllo, anch’esso in carica per il quadriennio, è composto da Alberto Barbetti, Giuseppe Carro, Erika Palla e Luca Gazzano. Viene confermata Erika Biassoli come medico sociale dell’associazione. "Un doveroso ringraziamento viene rivolto al presidente ed al consiglio direttivo uscente, che si è trovato ad affrontare un’emergenza sanitaria improvvisa con prontezza e responsabilità, permettendo all’intero corpo dei volontari di svolgere ogni attività e servizio in totale sicurezza continuando a garantire la presenza sul territorio anche dopo la pandemia - ha affermato il neopresidente Cirami - con la nuova squadra ci impegneremo per poter servire al meglio la comunità rispondendo alle sue esigenze, rispettando la pianifica degli obiettivi e, grazie ai nostri soci e volontari, migliorare un servizio fondamentale per il territorio"