"Criticità mai risolte a Falcinello a partire da frane e illuminazione"

Un piccolo borgo con troppe "magagne" che sta sollevando le lamentele dei residenti, raccolte dal consigliere di opposizione Rosolino Vico Ricci che ha presentato una interpellanza al sindaco Cristina Ponzanelli e alla giunta chiedendo spiegazioni sui mancati interventi e la scarsa manutenzione di Falcinello. Ricordando nella sua richiesta lo stanziamento da parte della Regione Liguria di un finanziamento dedicato proprio al borgo collinare sarzanese. "Non appena la nuova amministrazione - spiega il rappresentante del Partito Democratico - si insediò nel 2018 venne erogato da parte della Regione Liguria un finanziamento di circa 150 mila euro per interventi nel paese di Falcinello. Sono stati spesi e in quali interventi?".

L’ex segretario dell’unione comunale del Pd ha elencato una serie di criticità ancora irrisolte partendo dalle frane che accompagnano la salita fino a Falcinello. "Ne sono presenti tre - prosegue Ricci - nelle vicinanze del depuratore di Acam Iren, a metà del percorso stradale per arrivare all’abitato e un’altra all’ingresso del borgo. Quest’ultima segnalata con un impianto semaforico per altro rimosso di recente". Il consigliere comunale ha evidenziato anche la presenza di molti avvallamenti e buche e il mancato completamento del passamani e illuminazione pubblica in via Porta di Sotto. "Anche l’accesso al cimitero - conclude - risulta non del tutto agibile perchè caratterizzato da una scala ripida che di certo non agevola le persone anziane inoltre gli scalini sono danneggiati dai mezzi mezzanici utilizzati per il trasporto dei feretri. Per questo motivo da tempo i residenti chiedono la possibilità di un ingresso mediante una nuova via laterale alle mura di cinta, al fine di consentire un facile accesso al Iato sud, sia pedonale che con mezzi".

Massimo Merluzzi