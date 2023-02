Crisi del commercio e fondi vuoti "Sarzana costa il triplo di Firenze"

La crisi del commercio cittadino non è un malanno di stagione. Il delicatissimo tema torna ciclicamente nei dibattiti, in particolare nell’avvicinarsi delle scelte elettorali, ma purtroppo a Sarzana fonda radici ormai datate e sono almeno 10 anni che il settore lancia messaggi e chiede risposte. Si moltiplicano i fondi sfitti lasciati vuoti da attività che nella migliore delle ipotesi si sono trasferite altrove ma spesso, al contrario, hanno terminato la corsa. Un polmone fondamentale per il tessuto economico cittadino che alterna momenti di lucentezza ad altri di grossa difficoltà e costringe anche la vecchia guardia a stringere i denti. In un giro del centro storico, da sempre il cuore del commercio, sono evidenti i tanti buchi che spezzano la continuità dell’offerta con le insegne indicanti la disponibilità di affitto ormai in continuo aumento.

E proprio sui fondi vuoti c’è ancora molto da lavorare perchè da almeno due cicli amministrativi comunali, caratterizzati da diverse colorazioni politiche, il quadro è lo stesso. Il termometro della situazione è rappresentato dalle associazioni di categoria che da tempo ascoltano i timori dei commercianti e per questo chiedono uno studio serio e approfondito del settore, evitando l’eccessiva concorrenza a pochi metri di distanza e una rimodulazione del rapporto con i privati. Un tema che Matteo Tiberi di Cna oltre che storico commerciante ha più volte sollecitato. "Abbiamo bisogno - spiega Tiberi - di una visione duratura del commercio e fare una volta per tutte una mappatura di quello che c’è già e puntare quindi su ciò che manca. Non possiamo pensare di continuare a lanciare determinate tipologie di prodotto quando siamo saturi perchè tutti non possono lavorare se non in pochi periodi dell’anno. Se ne parla da troppo tempo e bisogna intervenire. Il problema degli affitti influisce sicuramente e quindi la politica deve fare la propria parte. Una città che mostra locali sfitti da anni mette in mostra la povertà quindi perde inevitabilmente fascino e attrazione. Non si può costringere nessuno a affittare a prezzi bassi ma si può trattare offrendo in cambio agevolazioni fiscali ma questo lo deve fare l’amministrazione comunale".

Un problema che Confesercenti affronta da almeno 8 anni. "Da quando sono a Sarzana - spiega Fabio Lombardi - il commercio vive di luci e ombre e purtroppo non si riesce a trovare una chiave. Conta la qualità, l’offerta, i prezzi e questo vale in senso generale perchè se in un centro storico si spende molto di più che altrove anche semplicemente per un aperitivo questo di certo non invoglia a frequentarlo. Sono tanti dettagli a fare la differenza. In quest’ottica si inseriscono anche gli affitti dei fondi. Non è possibile che a Firenze per un locale si chiedano 700 euro mensili mentre a Sarzana a volte anche il triplo e non parliamo di dimensioni così differenti. Inevitabilmente restano vuoti andando a ledere l’immagine generale di un centro storico, penalizzando anche chi lavora con grande impegno e fa fatica per creare le condizioni ideali. Dobbiamo dare identità a Sarzana con azioni mirate, programmazione e studio costante delle esigenze. Un fondo è vuoto? Che venga messo a disposizione di artisti e artigiani in modo da dare luce e magari a piccoli passi quello spazio riprenderà vita".

Massimo Merluzzi