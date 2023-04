Creatività per l’ambiente Prima tappa di “ArTerra“ Il via con la raccolta rifiuti

In attesa della manifestazione dedicata all’ambiente i volontari si sono rimboccati le maniche e sono saliti in collina per ripulire lo spazio esterno della Fortezza di Sarzanello, uno dei simboli storici di Sarzana spesso nelle mani degli incivili. In attesa della settimana che porta al Festival "ArTerra" in programma a Sarzana dal 21 al 24 aprile dedicato all’arte e alla sostenibilità ambientale gli organizzatori dell’evento, l’associazione Punto Zero, e i soci della sezione sarzanese del CAI si sono dedicati alla pulizia della Fortezza di Sarzanello.

Oggi si replica con la pulizia di una parte del litorale di Marinella, con un appuntamento fissato per le 9 allo stabilimento balneare "La Goletta". L’appuntamento di domani sarà sempre seguito dagli organizzatori del festival, in collaborazione con i ragazzi del Kau Kau Club. Ieri mattina sono stati raccolti e differenziati diversi sacchi di rifiuti che verranno conferiti in discarica dal personale di Acam Iren.

Tutto pronto dunque per la seconda edizione di ’ArTerra’, dedicato all’ambiente e alla sostenibilità ambientale, curato da “PuntoZero“ in collaborazione con Cna e Confartigianato, che inizia venerdì con un calendario davvero ricco di eventi e manifestazioni. Si parte con l’esposizione delle opere in varie zone della città che verranno suddivise tra il Lavatoio di via Mascardi (video e mostra di fotografia), Palazzo Roderio (arti grafiche) e piazza De Andrè (musica e letteratura). I visitatori potranno votare le opere esposte sul portale internet ArTerra: saranno proprio i votanti a scegliere le opere che vinceranno la seconda edizione del contest e che saranno premiate sabato 29 aprile, durante l’appuntamento finale del festival in sala della Repubblica. Sarà un lungo weekend dedicato alla sostenibilità quello che inizia il 21 aprile grazie a numerosi ospiti, workshop ed eventi.

Sono in programma proiezioni al cinema Moderno, incontri sulla necessità di non sprecare cibo affidandosi allo chef Giacomo Devoto ma anche di approfondimenti sugli interessi delle mafie in riferimento all’ambiente ligure a cura di Marco Antonelli di Libera, un appuntamento con Sea Sheperd. E poi spazio alla musica, ai laboratori per bambini e un singolare appuntamento con Enrica Ceccarini che insegnerà ad ascoltare le voci dei cani.

m.m.