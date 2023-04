Crac società partecipata Fissate le nuove date

Sono state fissate le date dell’udienza preliminare nel processo sul fallimento della società Ameglia Servizi Turistici, partecipata del Comune di Ameglia, dopo il cambio di giudice.

Il procedimento è passato infatti venerdì scorso al gup Marinella Acerbi, che ha convocato gli avvocati degli indagati per procedere al calendario delle udienze: la prima è stata fissata il 29 maggio, la seconda il 16 giugno e la terza il 30 giugno. Questo dopo che il giudice Fabrizio Garofalo si era dichiarato incompatibile, perché come il collega De Bellis si era già occupato della vicenda nel corso delle indagini preliminari. La società Ameglia Servizi era stata dichiarata fallita dopo la scoperta di un debito milionario, del quale sono chiamati a rispondere sindaci e consiglieri di amministrazione. L’unico che ha scelto il rito abbreviato è Umberto Galazzo al quale viene contestata la bancarotta fraudolenta in concorso con gli ex consiglieri di amministrazione di Ameglia Servizi, l’ex consigliere comunale Alessio Frati e Armanda Chilà.