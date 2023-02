"Costituiamo anche a Sarzana le prime comunità energetiche"

Sarà discussa lunedì nel consiglio comunale fissato per le 18 la mozione sull’incentivazione delle comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo presentata dalla capogruppo M5s Federica Giorgi.

Una pratica che, rifacendosi agli obiettivi della Commissione europea, ha lo scopo di far intraprendere anche a Sarzana iniziative volte a ridurre il consumo di energia primaria prediligendo fonti di energie rinnovabili, che sia dal punto di vista dell’impiatto ambientale che da quello economico, a lungo andare, avrebbero effetti positivi. La direttiva sulle energie rinnovabili della Commissione europea ha alzato la quota di consumi finali coperta dalle rinnovabili dal 32% (vecchia versione) ad almeno il 40% entro il 2030. Per raggiungere l’obiettivo, ogni stato membro deve fare la propria parte e l’Italia ha dimostrato – anticipando il recepimento in attesa della completa attuazione della disciplina della direttiva Red II – di non volere arrivare ultima.

Se infatti sino a qualche anno fa l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile poteva essere consumata solo dall’utente presso il quale era installata, dal 2020 è possibile condividerla. "Cittadini, enti pubblici e imprese possono associarsi per produrre energia green – ha spiegato Federica Giorgi –. Considerando che recentemente il comune di Santo Stefano ha deciso di affidare a una società l’incarico di effettuare uno studio preliminare volto ad avviare una comunità energetica e costruire un portale di comunità, sarebbe bello che anche Sarzana si muovesse in questo senso".

Tra le iniziative da promuovere ci sarebbe quindi l’autoconsumo collettivo "che può essere attivato da famiglie e soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, purché tra questi non ci sia chi produce energia come attività principale" e le comunità energetiche cui "possono partecipare persone fisiche, imprese e pubbliche amministrazioni, ubicate in un perimetro più ampio rispetto a un condominio, purché siano tutti collegati alla stessa cabina di trasformazione dell’energia". "La Liguria è una delle regioni più esposte al sole d’Italia – ha proseguito Giorgi – quindi incentivare in varie forme l’utilizzo dell’energia solare sarebbe vantaggioso. La mia mozione vuole impegnare l’amministrazione ad impegnarsi attivamente per promuovere, anche a livello informativo, l’utilizzo dell’energia green".

Elena Sacchelli