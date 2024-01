Corriere con 7 chili di droga fermato dai carabinieri a Sarzana

Sarzana, 5 gennaio 2024 - I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno arrestato un corriere con oltre 7 chilogrammi di droga. I militari, nella mattinata di ieri, hanno messo le manette a un 50enne livornese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, ieri mattina in località Battifollo nei pressi dello svincolo autostradale, è stato controllato a bordo della propria autovettura da una pattuglia dei carabinieri. Non essendo del luogo e fornendo indicazioni evasive circa i motivi della sua presenza (asseriva di essere un corriere con dei pezzi di ricambio per meccanici), è stato sottoposto a un controllo più approfondito che ha consentito ai militari di rinvenire all’interno del mezzo, ben occultati, una settantina di panetti contenenti circa 7 chili di hashish. L’arrestato, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato nella casa circondariale della Spezia a disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale della Spezia in attesa della convalida del provvedimento. Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 50.000 euro.