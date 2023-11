Corea, il fiume fa paura. Polemica sugli interventi

A Corea, frazione di Vezzano, dopo le forti piogge di qualche giorni fa, che hanno comportato nel corso del tempo l’inagibilità del campo da calcio e adesso anche il crollo del depuratore, non ci sono più barriere né naturali né artificiali tra il fiume e l’abitato, la gente ha paura. A fronte delle affermazioni dei consiglieri regionali di opposizione Davide Natale e Roberto Centi che in merito interpellavano la Regione, l’assessore Raul Giampedrone precisa, "Non risultano compromesse al momento opere idrauliche di terza categoria, ovvero quelle di competenza regionale". Giampedrone sottolinea che sono altri gli enti a cui spettano le opere: "I consiglieri Natale e Centi dovrebbero sapere che gli interventi citati spettano agli enti o privati titolari dei beni – prosegue Giampedrone – come nel caso della ciclopedonale del Parco Fluviale di Montemarcello Magra e del terreno da calcio, o al Comune stesso, nel caso riscontrasse un pericolo per la pubblica incolumità. Regione Liguria presta la massima attenzione a questo tema e a quello degli interventi strutturali per prevenire il dissesto idrogeologico. Lo dicono i numeri".

L’assessore Giampedrone elenca che nell’ultimo anno e mezzo sono quasi tre i milioni di euro stanziati per il Comune di Vezzano, di cui due milioni per la messa in sicurezza del fiume a e circa 600mila, confermati pochi giorni fa, per il torrente a Fornola. Inoltre che Regione Liguria aveva già stilato nel 2020 una nota tecnica sulla base di rilievi e verifiche effettuati dai settori regionali. Questi ultimi avevano confermato la non competenza regionale su ogni punto. "Il Comune di Vezzano non aveva all’epoca ritenuto di eseguire interventi in somma urgenza o presentare progetti di opere di difesa antierosione. Ad oggi, dopo gli eventi alluvionali di inizio novembre, l’erosione non risulta interessare opere di terza categoria e non comporta aggravi degli scenari di pericolosità e di rischio per l’abitato".

Nessun immobilismo semmai c’è un interesse costante e attento: "Restiamo comunque in stretto contatto con tutte le realtà territoriali colpite dal maltempo – conclude Giampedrone - e ci rendiamo disponibili con il settore di Protezione Civile a trovare insieme agli enti competenti soluzioni per prevenire qualsivoglia danno al centro abitato di Piano di Vezzano II".