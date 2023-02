Il contributo per la riduzione del rischio idraulico a San Genisio dov’è? Il Comune di Arcola lo aspetta, ma tarda ad arrivare. Una determina del 2014 stabiliva che la Provincia, settore viabilità, erogasse 50 mila euro per la realizzazione di opere necessarie a contrastare il rischio idraulico ma il contributo non si è visto. Così sostiene il Comune di Arcola: la somma doveva essere liquidata a seguito del resoconto delle spese effettivamente sostenute dal Comune che ha trasmesso la lista delle opere realizzate già nel 2018. Il responsabile del servizio finanziario dell’ente ha chiesto quindi informazioni sul contributo mai effettivamente incassato. Il Comune intende effettuare davanti al Tribunale della Spezia un procedimento monitorio contro la Provincia della Spezia, con richiesta di provvisoria esecutività, per la riscossione del contributo.