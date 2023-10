Contributi a Arci Pianazze e Auser Romito

Le associazioni sportive rivestono un ruolo importante sul territorio, un ruolo che l’amministrazione comunale di Arcola vuole riconoscerecon l’obbiettivo di favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione e di crescita. E in quest’otttica sono stati assegnati alcuni contributi.

"Diamo atto – spiega il Comune nella determina di concessione delle risorse – che alcune associazioni sportive si sono rese promotrici di iniziative ed eventi realizzati sul territorio comunale nel corso degli anni 2022 e 2023, hanno ripreso le competizioni sportive facendo registrare risultati di rilievo e iscrivendosi ai campionati federali a squadre per l’anno sportivo 20222023 nonostante le difficoltà economiche dovute agli aumenti delle utenze e, in generale, dei costi di manutenzione degli impianti sportivi". Sono state quindi ritenute meritevoli di un sostegno economico, per una cifra totale di quattromila euro, soprattutto per l’impegno e la forte attività di aggregazione e socializzazione.

Sono due le associazioni che sportive che hanno presentato una richiesta di contributo andata a buon fine: si tratta dell Gruppo Sportivo Arci Pianazze che può contare su un aiuto di 2.500 euro e la Polisportiva Romito Magra Auser che otterrà 1.500 euro: La copertura finanziaria dello stanziamento era già prevista sul Bilancio di Previsione 20232025, sul capitolo "Contributi per attività nel campo dello sport".

C.G.