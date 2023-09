Contenzioso aperto sugli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale sono una preziosa fonte di incasso per gli enti locali, che richiedono il pagamento del canone di legge. Ma a Santo Stefano Magra qualcosa non sta andando per il verso giusto e per vederci chiaro l’amministrazione ha affidato all’avvocato Riccardo Birga un incarico di assistenza e supporto agli uffici nella vertenza stragiudiziale con la Reclame Group srl. E’ la società con la quale il Comune aveva stipulato una convenzione per la gestione degli impianti pubblicitari a fronte del versamento del canone, dal 20 febbraio 2015 e al 31 dicembre 2021.

"Gli uffici – spiega l’amministrazione nell’atto con cui è stato conferito l’incarico – hanno sollecitato più volte e richiesto formalmente il versamento di canoni non risultanti nella contabilità dell’ente. La società Reclame ha contestato tali richieste, chiedendo altresì un censimento degli impianti in opera". Gli stessi uffici hanno proceduto alla rilevazione degli impianti ma "dalla relazione – si legge ancora nell’atto – emerge una situazione di notevole complessità della questione, derivante sia dalle modifiche apportate dalla società all’originaria disposizione degli impianti, sia dalla introduzione delle nuove disposizioni regolamentari adottate dal Comune in conseguenza del cambio di normativa che ha introdotto il Canone unico patrimoniale". Risultato: serve un supporto professionale esterno, che sarà fornito dall’avvocato Birga.