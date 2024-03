"Consiglio comunale di Arcola: Movimento 5 Stelle propone diretta streaming per favorire partecipazione cittadina"

Consiglio comunale in diretta streaming a Vezzano: Tiziano Pucci, esponente del Movimento 5 stelle, ripresenta la mozione per una proposta che risale già a dieci anni fa. Era il 2014 quando i penta stellati presentarono la prima richiesta, che fu respinta. Pucci torna a battere sul tasto: "Da allora sono passati anni e una pandemia che ci ha fatto comprendere quanto siano fondamentali i servizi da remoto per la partecipazione della cittadinanza alla vita politica della comunità", spiega il consigliere comunale. Del resto il regolamento consiliare prevede la facoltà del consiglio comunale di disciplinare con proprio provvedimento l’istituzione del servizio di ripresa e diffusione audiovisiva delle sedute per finalità di documentazione e comunicazione istituzionale. Il Movimento 5 stelle infatti ricorda che le sedute sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell’amministrazione comunale e che molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro e famigliari, non possono partecipare direttamente recandosi nella sala consiliare. Inoltre numerose amministrazioni locali hanno già adottato la decisione di renderle pubbliche testimoniando che non ci sono ostacoli al rispetto della privacy già garantita dalle normative vigenti. "Chiediamo al sindaco, e a tutti i componenti del consiglio di approvare la mozione e che venga sottoposta quanto prima la delibera di modifica del regolamento del consiglio comunale o all’approvazione di un regolamento apposito alla prima commissione consiliare. Inoltre – prosegue Tiziano Pucci – di avviare le azioni necessarie per rendere possibili le riprese audio-video delle sedute e predisporre l’immediata pubblicazione delle stesse in streaming on-line nel sito web del Comune".

Cristina Guala