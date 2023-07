Consigli comunali anche da casa

Seguire il consiglio comunale da casa è un ottimo modo per consentire alla collettività di essere partecipe della vita pubblica del proprio paese. Ma il Comune di Santo Stefano Magra, uno dei primi a adottare il sistema della diretta streaming, non brilla per l’audio che spesso risulta molto debole e quasi impercettibile a causa anche della dispersione della sala all’interno della ceramica Vaccari. Una problematica che ha suggerito al consigliere Emanuele Cucchi di chiedere all’ente un intervento. La richiesta è stata condivisa da tutti: la sindaca Paola Sisti ha dato mandato agli uffici di provvedere alla soluzione della problematica per garantire una buona visione, e soprattutto l’audio, del consiglio comunale.