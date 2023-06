Conquistato da Elly Schlein Massimo Marcesini passa al Pd "Cerchiamo l’unità a sinistra"

Una svolta a sinistra sulla strada del Partito Democratico. L’unione comunale di Luni del partito si è arricchita di nuovi esponenti che, non senza sorpresa, hanno rotto gli indugi decidendo di entrare a far parte della "famiglia" Pd proveniendo da altre realtà politiche tradizionali o comunque da movimenti di ispirazione civica. A dar forza al progetto di rilancio che, partendo dall’esempio nazionale, vorrebbe essere applicato anche a livello locale anche a Luni le novità sono comunque di rilievo.

Ha aderito infatti al Partito Democratico l’assessore e vice sindaco Massimo Marcesini, ex Articolo 1, Rifondazione Comunista e sostenuto alle amministrative di un anno fa nella lista del candidato sindaco Alessandro Silvestri dal gruppo politico locale Sinistra Lunense che è rappresentato in consiglio anche da Silvia Tavarini. Della stessa formazione fanno parte anche gli altri due nuovi iscritti al Partito Democratico: l’ex primo cittadino per due mandati Francesco Pietrini attualpresidente dell’Anpi e Andrea Fantini nella scorsa legislatura consigliere di opposizione e candidato alle amministrative con la lista civica "Ortonovo in movimento" nata dopo la frattura dal Movimento 5 Stelle.

"Ho molto apprezzato il percorso del segretario Elly Schlein - spiega il vicesindaco Massimo Marcesini - perchè credo sia la soluzione per riprovare un discorso unitario a sinistra. Non credo ci sia nulla di clamoroso se non la piena consapevolezza di intraprendere una fase nuova di crescita all’interno di un partito strutturato che sta guardando con forza al cambiamento e al rinnovamento".

Da Luni, uno dei Comuni della Val di Magra ancora saldamente governato dal centro sinistra, viene lanciato dunque un messaggio importante di rilancio del Partito Democratico. Situazione opposta invece a Sarzana dove i Dem devono ancora trovare una identità a oltre un mese dalla delusione incassata alle amministrative. Dovrà essere individuato il nuovo segretario considerata l’intenzione di Rosolino Vico Ricci, neo consigliere comunale di opposizione, di fare un passo di lato nell’attesa che la svolta "giovane", rappresentata da Marco Lorenzo Baruzzo ma anche Maria Bianchini, della quale si è spesso parlato possa far breccia e inizi a gettare le basi.

m.m