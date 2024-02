Conquistata la Poule ecco le tappe in vista

Obiettivo raggiunto. Ed anche con netto anticipo, ben due turni, sebbene la matematica arrivi già ora grazie al soccorso della classifica avulsa che si determinerebbe con l’arrivo a tre (Arezzo, Tarros Spezia e Legnaia Firenze) a pari punti in classifica. Il raggiungimento dei play-off, o meglio della Poule (gruppo silver) garantisce in primis la permanenza in categoria e, a ruota, la possibilità di giocarsi qualcosa di più, il tutto senza assilli.

"Il bilancio di questa prima parte di stagione resta più che positivo – sottolinea Maurizio Caluri, direttore sportivo della Tarros – e caso mai resta il rammarico, enorme, per gli infortuni occorsi a Rajacic e Sakalas, estromettendoli dalla lotta per un paio di mesi". In effetti chissà come e dove sarebbe potuta arrivare la squadra se fosse stata al completo. Intanto c’è da terminare questa prima fase: domenica al PalaSprint arriva Sestri Ponente (attualmente ultima in classifica) per poi chiudere a Quarrata, attualmente sesta ma ancora in lotta per arrivare nelle prime 4. "Saranno mesi importanti anche questi – conclude – anche per farci un’idea su come affrontare il prossimo campionato che vorremmo disputare ancor più da protagonisti".

Subito dopo il termine di questa prima fase (18 febbraio) inizieranno dunque le Poule, che saranno tre da otto squadre ciascuna ed assemblate insieme alle altre 12 squadre del girone piemontese-lombardo. Nel gruppo Gold accedono le squadre classificatesi dal 1° al 4° posto nelle due Divisioni, nel gruppo Silver, quello della Tarros, le classificate dal 5° all’8° posto, e nel gruppo Bronze le classificate dal 9° al 12° posto. Ogni squadra disputerà 8 partite (gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division), partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre della propria Division.

Al termine della fase ad orologio, le squadre dei gruppi Gold e Silver accederanno ai playoff veri e propri per giocarsi l’unica promozione in B Nazionale, mentre l’ultima classificata del gruppo Bronze retrocederà in C Unica, mentre le classificate dal 4° al 7° posto disputeranno i playout per evitare le altre due retrocessioni. La Tarros dunque nella Poule silver è l’unica certezza. Chi le farà compagnia? Nel proprio girone ad oggi le più candidate sembrano Legnaia, Lucca e Quarrata, mentre dal girone A, quello lombardo-piemontese potrebbero arrivare Campus Varese, Borgomanero, Lab. Derthona e Gazzada.

Gianni Salis

In foto, Lorenzo Fazio