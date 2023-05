Conflitti d’interesse? Puc, slitta l’adozione

Due interruzioni e alla fine un rinvio. Slitta infatti a martedì prossimo il consiglio comunale di Arcola che nella seduta di giovedì avrebbe dovuto essere adottato. Il motivo? Per l’opposizione un argomento "troppo importante per sorvolare su vizi formali" relativi, non al Puc, ma allo schema del voto frazionato. Insomma il rischio di incappare in possibili conflitti di interesse tra alcuni consiglieri e aree con particolari destinazioni inserite nel Puc. Su questo si è basata la volontà di Brunella Righi e Gino Pavero di Cambiamo con Toti, di Walter Bacchini del gruppo misto, di Alessandro Navalesi di Alternativa per Arcola e di Maurizio Gatti di Fratelli d’Italia, di rinviare la votazione sul piano urbanistico comunale a quando i documenti saranno corretti. Pochi secondi dopo l’apertura dell’assemblea Brunella Righi ha precisato, leggendo un documento condiviso dalla minoranza, che l’opposizione nel suo complesso non ‘accettava’ la redazione del piano proposta per quanto concerne la frammentazione del voto, in quanto c’erano diverse incongruenze: "Abbiamo constatato errori, mancanze e imprecisioni, vizi che possono sottoporre l’amministrazione a dei ricorsi". Repentina la reazione della sindaca Monica Paganini che si è detta sconcertata sia per il metodo che per il merito: "I rilievi che presentate alle 20,35 ci sorprendono perché non riguardano il Puc. Circa la votazione frazionata avevamo fornito uno schema di ripartizione delle presenze, non obbligatorio né previsto da una norma che fosse di ausilio per la sequenza delle votazioni differenziate. L’abbiamo condivisa con tutti i consiglieri da tre settimane e aggiornata in tempo reale man mano che si sono susseguiti aggiornamenti sulle dichiarazioni dei consiglieri stessi in merito alle incompatibilità di presenza alla votazione, dipendente dalla regola imposta dalla norma sulle proprietà".

Il giorno prima del consiglio, mercoledì c’era stato anche un incontro – "Anche nell’ultima commissione convocata il giorno precedente il consiglio – ha concluso Paganini – c’era tutto il tempo per confrontarsi sulla ripartizione dello schema. Non sono state elevate segnalazioni. Riscontrare errori materiali grafici nella composizione dello schema è possibile. Ma per dovere istituzionale sarebbe stato normale il confronto in sede di commissione preparatoria. Sono sconcertata". Non è così per Navalesi – "I documenti formalmente non sono corretti, gli errovi li avevo ho segnalati. Nessuna contrarietà al Puc, ma le covanno fatte come devono essere fatte". Tra una interruzione e l’altra si è svolta anche una riunione dei capigruppo sciolta a tre minuti dalla conclusione dell’assemblea optando per il rinvio della votazione al prossimo consiglio dove, ha spiegato il sindaco "Gli schemi di ausilio non saranno più proposti, in quanto non necessari"

Cristina Guala