Confessioni di Branduardi sul palco del Teatro Civico

Angelo Branduardi, cantautore, violinista, polistrumentista e compositore, sarà sul palco del Teatro Civico per la tappa spezzina del suo tour ‘Confessioni di un malandrino’. Con il popolare artista, giovedì alle 21, il musicista Fabio Valdemarin, pianista di formazione classica con divagazioni pop e jazz che vanta collaborazioni con artisti quali Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia e Mario Lavezzi, ma firma anche di musiche di scena per Arturo Brachetti (artista che sarà pochi giorni dopo proprio al Civico). Angelo Branduardi è un caso unico della musica italiana. Dalla storia di San Francesco alle colonne sonore per il cinema, dalle sperimentazioni con l’elettronica alle ballate medievali, con la sua voce e il suo violino ha trasportato il suo pubblico in lungo e in largo nella musica di tutto il mondo. Durante il concerto Branduardi eseguirà, oltre ad alcune chicche, i brani più conosciuti della sua più che quarantennale carriera, felice connubio di musica e poesia. È tuttora molto apprezzato in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera e tanti altri Paesi europei ed extraeuropei, come dimostrano ogni anno le sue seguitissime tournée. Il suo repertorio musicale si ispira a una tradizione musicale antica, sia nazionale che europea, passione che nasce dai suoi studi sulla musica popolare, barocca e rinascimentale, ciò lo ha reso celebre anche fuori dall’Italia, soprattutto in Germania dove ha portato in tour ‘La lauda di Francesco’. La scorsa estate, Branduardi ha prodotto l’apprezzata versione in lingua ucraina de ‘Alla fiera dell’est’, oltre alla presenza, come unico brano, nella colonna sonora del film firmato dai fratelli Dardenne premiati all’ultimo festival di Cannes per ‘Tori e Lokita’, sempre de ‘Alla fiera dell’est’ . Senza contare il successo editoriale l’autobiografia ‘Confessioni di un malandrino’ pubblicata da La Nave di Teseo ad aprile e ancora in vetta alle classifiche Amazon nelle sezioni ‘Musica’ e ‘Biografie’. Per ulteriori informazioni sul concerto in duo (un’esperienza già vissuta da Branduardi anni fa, almeno fino al 2018, con l’amico Maurizio Fabrizio, anche suo chitarrista e produttore) è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19), o al numero 0187 727521 o ancora inviando una mail a [email protected] I biglietti sono in vendita anche sulle piattaforme Vivaticket e Ticketone.

Marco Magi