Confartigianato: "Ottima sperimentazione"

La scelta di aprire una sede distaccata dell’istituto alberghiero Casini a Sarzana è al centro di divisioni ma anche sostegno. Dal malumore sollevato dal Parentucelli Arzelà che ha evidenziato la mancanza di condivisione del progetto si passa al plauso arrivato da Confartigianato che attraverso il direttore Giuseppe Menchelli ha espresso soddisfazione nella sperimentazione didattica, orientata anche allo sviluppo turistico: "La Val di Magra e Sarzana hanno enormi potenzialità ancora inespresse dal punto di vista enogastronomico e turistico, lo conferma l’interesse suscitato dal progetto della Via Francigena presentato alla Bit, sosteniamo pertanto l’apertura di una sede distaccata della scuola alberghiera. Una sperimentazione che va incoraggiata". L’appoggio dell’associazione si inserisce in un rapporto consolidato tra Confartigianato e il Casini, rafforzato nei giorni scorsi dal rinnovo con la dirigente scolastica Sara Cecchini del protocollo d’intesa per la realizzazione di percorsi Ptco, quella che fino a poco tempo fa era definita alternanza scuola-lavoro. Il direttore ha voluto frenare la polemica: "L’istituto Parentucelli Arzelà è una realtà storica e consolidata a Sarzana, le logiche oppositive non portano mai a nulla di buono, mentre la crescita dell’offerta formativa, in questo caso incoraggiata dal Comune di Sarzana, Provincia della Spezia e Ufficio Scolastico Regionale può arricchire il contesto. Va detto inoltre che la sperimentazione può risolvere le difficoltà di reperimento di personale di sala e cucina, dei settori della ristorazione e della ricettività, riscontrate dagli operatori, diverse imprese hanno già manifestato interesse".

m.m.