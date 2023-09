Conclusi in anticipo i lavori sulla bretella

A partire da oggi sarà quindi ripristinata la viabilità ordinaria a due corsie per senso di marcia lungo la bretella autostradale della A15 nei pressi del casello di Santo Stefano Magra. Lo ha annunciato ieri Regione Liguria, spiegando che la conclusione dei lavori era prevista, in anticipo, per la notte appena trascorsa, dunque un giorno prima rispetto al cronoprogramma annunciato al momento dell’apertura del cantiere, con il quale era stato assunto l’impegno di portare a ultimazione l’opera prima dell’avvio dell’anno scolastico, in calendario per giovedì. Grazie al confronto avviato da Regione Liguria con il gestore Salt e in accordo con i comuni della Spezia, Santo Stefano Magra e Vezzano, " è stato possibile completare un percorso di efficientamento e messa in sicurezza di una parte della tratta". Nello specifico, il cantiere avviato il 31 agosto scorso ha permesso la sostituzione delle barriere di sicurezza che separano le due carreggiate.