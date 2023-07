Concerto di Dulce Pontes a Castelnuovo Magra: niente alcol né bibite in vetro

Niente alcol e bibite in vetro e lattine durante il concerto. Il sindaco di Castelnuovo Magra ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita e consumo di alimenti e bevande all’aperto in occasione del concerto musicale di Dulce Pontes inserito nella rassegna provinciale "Women voci di donna" che si terrà sabato sera alle 21 in piazza Querciola nel borgo collinare. Un appuntamento per il quale si prevede un buon afflusso di pubblico quindi per evitare che l’abbandono negli spazi pubblici, oltre che nella piazzetta sede dello spettacolo anche nelle vie del centro, di contenitori di bevande in vetro e metallo possa contribuire a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e pericolo per l’incolumità delle persone il sindaco Daniele Montebllo ha firmato l’ordinanza con la quale vieta la vendita per asporto da parte degli esercizi pubblici, del circolo Arci, degli esercizi in sede fissa e eventualmente dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo. Il provvedimento entra in vigore da sabato pomeriggio alle 18 fino a mezzanotte e in caso di inosservanza scatteranno sanzioni amministrative oltre che penali. Nei prossimi giorni il comando della polizia municipale firmerà anche l’ordinanza dei divieti di sosta e transito nel centro storico per consentire le operazioni di preparazione al concerto e il successivo smontaggio delle attrezzature.