Con armi e droga nei video online, traditi dalla passione per i social

Arcola (La Spezia), 3 marzo 2023 – Si sentivano particolarmente forti e duri tanto da mettersi in mostra sui social, credendosi al sicuro. Ma i loro video lanciati in rete mentre impugnavano armi e consumavano droga in poco tempo sono finiti nelle mani della squadra anticrimine del commissariato di Sarzana. Nella loro casa hanno trovato un arsenale di pistole, mitragliette giocattolo ma prive del tappo rosso identificativo, droga, bilancini di precisione e denaro in contante. Un uomo del 1980 è stato processato con la direttissima e sottoposto al regime degli arresti domiciliari mentre sono stati denunciati la compagna e il figlio.

La famiglia residente del territorio di Arcola ha ricevuto la visita degli agenti del commissariato coordinati dal vice questore Annamaria Ciccariello che nell’occasione hanno ottenuto il sostegno di Elik, il cane dell’unità cinofila della Guardia di Finanza del Comando Provinciale della Spezia. L’indagine è scattata dopo aver visionato sulle piattaforme on-line immagini e video che riprendevano il terzetto alle prese con sostanze stupefacenti impugnando armi. Nell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto perfette riproduzioni di armi vere tutte a vendita libera: dalle mitragliette, revolver, semiautomatica, caricatori di munizioni, pugnali, tirapugni in plastica e metallo.

Il compagno della donna però ha consegnato anche agli agenti due involucri contenenti dosi di cocaina e hashish pensando probabilmente di cavarsela con il gesto spontaneo. Invece i poliziotti hanno voluto controllare meglio il mobile ritrovando diversi involucri contenenti hashish e, nascosto tra barattoli di caffè e zucchero anche un bilancino di precisione funzionante e con tracce di polvere bianca, un contenitore di plastica con all’interno cellophane dello stesso tipo usato per confezionare le dosi di cocaina già ritrovate. All’interno di una cassettina in metallo inoltre erano presenti 300 euro e numerosi documenti di identità di soggetti terzi e titoli di credito, risultati smarriti e rubati.

Grazie all’aiuto della Guardia di Finaza e in particolare a Elik è stato trovato hashish anche in bagno, nel comodino della camera da letto e nella scarpiera. Inoltre nella borsa in uso alla donna erano avvolti nella carta 765 euro. L’uomo di 43 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari mentre la compagna e suo figlio denunciati.