Comune di Arcola Progressione economica annullata Dieci dipendenti fanno ricorso al giudice del lavoro

Sono passati dodici mesi da quando dieci lavoratori del Comune di Arcola si erano riuniti nel complesso Mattarella, decisi a far valere le loro ragioni con il sostegno dei sindacalisti Marzia Ilari della Fp Cgil e Fabio Cidale Cisl Fp. A scatenare malumori era stata la decisione di annullare le progressioni economiche relative al 2020 da parte del Comune che li aveva informati con una lettera, arrivata come una doccia fredda. L’amministrazione aveva addotto come motivazione una "differente interpretazione della normativa" ma c’era un contratto sottoscritto dallo stesso ente e nulla fino ad allora era stato obiettato. Il Comune poi, a settembre dello scorso anno, a fronte della rivalsa dei lavoratori, aveva ‘stoppato’ ogni procedimento, prendendosi tempo per ragionarci su. Il tempo passato, e dopo 12 mesi dalla prima protesta pubblica, gli stessi dipendenti hanno deciso di presentare il ricorso al giudice del lavoro. "Dall’inizio di questa vicenda – dichiarano Marzia Ilari e Fabio Cidale – abbiamo sostenuto, anche pubblicamente, che la decisione del Comune di agire in autotutela, invalidando la progressione, fosse inaccettabile nel merito e nel metodo. Aspettiamo con fiducia il responso del giudice e intendiamo dare ai ricorrenti tutto il supporto possibile nell’affrontare questa delicata vicenda". Per i sindacalisti non c’era nessuna ragione per il Comune di sottrarsi al riconoscimento. Cristina Guala