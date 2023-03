Comunali Sei le liste in campo a sostegno di Renzo Guccinelli

Si intensifica la campagna elettorale in vista del voto del 14 e 15 maggio. Sul fronte del centrosinistra, sono sei le liste elettorali che sostengono la candidatura a sindaco di Renzo Guccinelli. Si tratta di due liste civiche, “Guccinelli sindaco” e “Lavoro per Sarzana con Guccinelli sindaco”, la lista del Partito democratico, quella “Terzo polo” (Azione e Italia Viva), ancora “Sinistra e Ambiente con Guccinelli sindaco” e “Insieme per Guccinelli sindaco”. "Abbiamo completato in questi giorni il lavoro di costruzione dell’alleanza che vede coinvolti ben sei simboli – scrive Guccinelli –. Sono molto soddisfatto, il mio obiettivo era costruire un’alleanza ampia e ci sono riuscito, coinvolgendo partiti del centrosinistra e movimenti civici. Affronto questa campagna con entusiasmo e forza e nei prossimi giorni daremo appuntamento per la presentazione di tutti i candidati in lista". Prossimo incontro domani per la raccolta delle firme per le liste elettoral al point di piazza Luni dalle 10 alle 12.30.

Sul fronte del centrodestra, come noto le liste a sostegno della ricandidatura di Cristina Ponzanelli sono sette: le due civiche del sindaco (“Cristina Ponzanelli sindaco” e “Sarzana Civica”), Toti, Udc, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Oggi alle 18 in via della Pace 35 l’Unione di centro apre il point elettorale: "L’Udc, che rappresenta i valori della tradizione della Democrazia Cristiana, si presenta a sostegno del sindaco Cristiana Ponzanelli", spiega il commissario provinciale Loriano Isolabella. Verrà anche presentata la lista dei candidati dell’Unione di centro. Stasera alle 20 al Caffè Costituzionale, in piazza Matteotti, Fratelli d’Italia presenta i propri candidati, presente l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, oltre alla sindaca, al coordinatore provinciale Davide Parodi e comunale Massimo Cattoni e altri esponenti del partito.