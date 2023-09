Completati lavori scuole: nuovo giardino Don Celsi ad Ameglia

Bentornati a scuola. Per accogliere gli studenti e il personale il Comune di Ameglia ha concluso una serie di interventi all’interno e all’estero del plessi scolastici. Nell’edificio principale don "Lorenzo Celsi" di via Maestà al Cafaggio che accoglie i ragazzi delle elementari e medie sono stati rinnovati i bagni sia al primo che al secondo piano per una spesa di 26 mila euro. Inoltre all’esterno è stata sistemato il giardino con il rifacimento del manto erboso per un costo di 18 mila euro. Questi lavori si aggiungono a quelli già realizzati lo scorso anno e consistenti nella sostituzione di una parte delle porte interne e delle finestre mentre nelle prossime settimane verranno sostituite altre porte interne. Nel corso dei lavori inoltre si è resa necessaria la sostituzione di tutte le tubature di scarico dei bagni, realizzate cinquant’anni fa circa per un costo di 8 mila euro. Alla scuola dell’infanzia della frazione di Fiumaretta è stata sostituita la recinzione esterna e conclusi i lavori nella parte dell’edificio di via Ratti che verrà adibito ad asilo nido completando le opera ancora mancanti e consistenti nella messa in sicurezza della terrazza e la pavimentazione con materiale antiurto. Nei giorni scorsi il sindaco Umberto Galazzo e l’assessore alla pubblica istruzione Sara Castagna hanno effettuato il sopralluogo di accertamento di fine lavori che darà il via al complesso iter burocratico per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per poter finalmente aprire l’asilo nido.

m.m.

Il giardino della don Lorenzo Celsi