Compattatore mangia plastica Chiesto contributo di 30mila euro

Il progetto non era stato finanziato ma è rimasto comunque nella graduatoria, in attesa di una seconda chance. E proprio sulla nuova possibilità di finanziamento aperta dal Ministero della Transizione Ecologica il Comune di Castelnuovo Magra ha rilanciato la richiesta di contributo per l’acquisto del compattatore mangia plastica attraverso l’assessore all’ambiente Luca Marchi e alcuni aggiornamenti rispetto al precedente progetto. La richiesta andrebbe a rinforzare l’attenzione al tema del riciclo tenendo conto che in questo momento sul territorio oltre all’isola ecologica di via Carbone sono in funzione altre due ecoisole nel frattempo collocate nei parcheggi del cimitero dell’Angelo e del centro commerciale La Miniera di Molicciara. Area, quest’ultima individuata per la sistemazione dell’eco compattatore capace di raccoglie 3 mila bottiglie di plastica. "Ci abbiamo riprovato - spiega l’assessore Luca Marchi - con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il consumo di plastica sul territorio. Abbiamo già individuato forme di incentivo per l’utenza visto che lo strumento erogherà scontrini con emissione di eco-punti che intendiamo donare alle scuole per favorire le attività di insegnamento delle buone pratiche ambientali ma che a i cittadini possono spendere nelle attività commerciali che aderiranno all’iniziativa". Il costo del "mangiabottiglie" è di 30 mila euro.