"Colpa dell’amministrazione" "Non è vero, abbiamo risolto"

Dalla prossima settima i portici dell’ex Laurina potrebbero tornare a essere fruibili al pubblico. È stato reso noto due giorni fa che tra l’amministrazione comunale e la proprietà è stato sottoscritto un accordo che riconosce il diritto di uso pubblico di quel passaggio pedonale, da oltre 50 anni utilizzato dai sarzanesi per transitare tra via Gori e via Muccini. Una vicenda che ha fatto discutere parecchio la politica e la cittadinanza dal maggio scorso quando quel passaggio fu reso inaccessibile. Ma anche adesso che tutto sembra essersi risolto per il verso sperato – considerando che la Laurina srl dovrà provvedere alla rimozione dei tamponamenti e all’abbattimento delle barriere architettoniche – il dibattito politico non sembra intenzionato a cessare. E se da un lato l’amministrazione rivendica il successo di quanto la cittadinanza sta per ri-ottenere, gli avversari politici evidenziano come, se si fosse agito diversamente, il problema non sarebbe mai sorto.

"La sindaca uscente dopo aver assentito alla privatizzazione e alla chiusura dello storico porticato del Laurina ci vuol far credere di aver risolto un problema che lei stessa ha creato – commenta l’architetto Andrea Massalongo, candidato nella lista Insieme per Guccinelli Sindaco –. Nell’aprile 2022 i proprietari avevano presentato in Comune una Scia e se nei 30 giorni successivi il sindaco non avesse dato l’assenso, si sarebbe potuta impedire quella realizzazione mostruosa". "Il riconoscimento del diritto di pubblico passo dovrebbe essere una notizia che rende felici tutti – replica invece Lucia Innocenti, capogruppo consiliare della Lega in corsa nella coalizione per Cristina Ponzanelli – invece no, qualcuno ne approfitterà per gettare ombre ed insinuare falsità". E la candidata Innocenti ha concluso: "L’iter intrapreso dall’amministrazione è stato corretto, il tamponamento era già previsto in una variante approvata dalla giunta nel 2017. Aprire un contenzioso è stata l’unica via possibile e le ragioni dei cittadini sono state pienamente difese con il riconoscimento del diritto".

Elena Sacchelli