Colombiera Ponte chiuso senza alcun preavviso

E all’improvviso il ponte della Colombiera si è chiuso al transito. Dopo l’iniziale stupore di fronte ai cartelli di divieto spuntati senza prevviso si sono scatenate le polemiche e proteste degli automobilisti che ieri pomeriggio sono rimasti bloccati sulle due sponde di Fiumaretta e Bocca di Magra. Senza nessuna comunicazione ufficiale che informasse delle operazioni l’infrastruttura è stata chiusa per oltre un’ora da Anas per lo scarico del materiale necessario a proseguire gli interventi di messa in sicurezza del ponte, iniziati un anno fa. Un’operazione che però nessuno in Comune ha previsto e per questo il blocco del transito ha creato non poche problematiche anche ai pullmini scolastici. Inoltre proprio contemporaneamente, a poche centinaia di metri, era in corso l’asfaltatura di via Pisanello e per questo la viabilità era già stata modificata. Asfaltature che proseguiranno anche oggi e domani dalle 8 alle 18. Sul principio la chiusura del ponte della Colombiera su entrambi i sensi ha fatto pensare a qualche incidente poi il dubbio è stato chiarito con l’arrivo dei mezzi attesi per la consegna del materiale necessario alla ditta che sta lavorando sul lato mare dell’infrastruttura. Nel frattempo le code si sono spostate in altre direzioni in particolare sulla Variante Aurelia a Sarzana che a metà pomeriggio si è letteralmente bloccata. Poco prima delle 16 è stata ripristinata la circolazione. m.m.