Colli Ortonovo penalizzato dal giudice sportivo: "Andremo in fondo"

Se non verrà rigiocata la partita il risultato lo deciderà un giudice. Una decisione insolita tenendo conto che si sta parlando di ragazzi di neppure 15 anni, però la società calcistica Colli Ortonovo è decisa a percorrere tutti i gradi di giudizio sentendosi penalizzata dalla decisione del giudice sportivo di non far disputare la ripetizione della gara tra Rapallo e Ligorna nonostante il ricorso di quest’ultima società che, probabilmente per un disguido, ha innescato il caso. Il club castelnovese per far valer i propri diritti ha già conferito l’incarico all’avvocato del foro spezzino Francesco Rondini. Il fatto contestato è scattato perchè il Ligorna non presentandosi alla partita del campionato giovanissimi ha consegnato la vittoria a "tavolino" ai padroni di casa, che grazie a questi punti si sono qualificati alla fase finale regionale della categoria. Scavalcando in classifica così il Colli Ortonovo che è rimasto tagliato fuori. Da tener presente che il Ligorna è prima in classifica e decisamente la più forte del raggruppamento e proprio per dimostrare la propria buona fede alla mancata presentazione alla partita ha chiesto di rigiocarla. "Decretare una sconfitta senza disporne la ripetizione - ha spiegato l’avvocato spezzino Rondini - affossa ogni valore sportivo. Il Colli Ortonovo avrebbe ancora la possibilità di poter disputare la fase finale del campionato regionale ed è bene ricordare che alla luce della posizione di classifica, la partita tra Rapallo e Ligorna doveva disputarsi in contemporanea alle 14.30 con l’altra partita tra Colli Ortonovo e Riccò Le Rondini così come disposto dal comunicato ufficiale per garantire la regolarità delle qualificazioni".

m.m.