Coldiretti e Canale Lunense "Tavolo tecnico contro la siccità"

La pioggia, mai come in questo momento, è ben vista. Ma le previsioni di una nuova estate calda e la situazione di fiumi e torrenti ben al di sotto del livello stagionale non hanno spostato l’obiettivo di Coldiretti che con il consorzio del Canale Lunense ha chiesto a Regione Liguria, in particolare agli assessori Alessandro Piana e Giacomo Raul Giampedrone, la convocazione di un tavolo tecnico. Come specificato da Boeri e Rivarossa di Coldiretti Liguria, Corrado Cozzani e Francesca Tonelli del Lunense l’incontro è indispensabile per trattare i temi dell’ approvvigionamento e della gestione idrica coinvolgendo le organizzazioni di categoria e gli enti deputati a gestire le risorse idriche. Il primo passo, già annunciato dal Canale Lunense, è quello di dotarsi di piccoli sistemi di accumulo dell’acqua, da rendere disponibili nei momenti di maggiore difficoltà.