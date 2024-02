Cocaina e contanti. Arrestato ventenne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno arrestato ieri pomeriggio ad Arcola, durante un servizio di controllo, un 19enne di origini dominicane, con precedenti nonostante la giovanissima età. Il ragazzo, dopo esser stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava per Arcola con atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione: aveva circa 16 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per taglio e confezionamento, 550 euro in banconote, tutto sequestrato. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e portato al suo domicilio, in attesa del rito direttissimo in Tribunale alla Spezia dove, ieri mattina, il provvedimento è stato convalidato con sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.