"Coalizione di centrodestra divisa a Castelnuovo: Lega e Cambiamo sostengono Ambrosini"

A sostegno della corsa a sindaco di Gherardo Ambrosini si sono schierati anche Lega e Cambiamo. La coalizione di centrodestra unita in altre amministrazioni si è invece divisa a Castelnuovo in vista delle prossime amministrative di giugno. Il candidato civico Ambrosini ha ottenuto il sostegno anche di Lega e Cambiamo. A dare il via libera all’operazione sono stati Roberto Petacchi (rappresentante locale del partito) e il consigliere Francesco Petacchi, (Castelnuovo Cambia). L’altra parte del centrodestra (FdI, Forza Italia e Udc) appoggia la candidatura di Gianfranco Andrei. La corsa elettorale vede impegnati anche Katia Cecchinelli (Uniti per Castelnuovo) e Marzio Favini (RicominciAmo Castelnuovo).