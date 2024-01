Clamoroso errore nel conteggio delle preferenze

Non fu altissima l’affluenza alle urne arcolane nel 2019, comunque più alta rispetto a cinque anni prima, passando dal 65,77 al 66,32 per cento. Furono 5.683 i votanti, 165 schede bianche e 158 nulle. Nessun particolare colpo di scena tranne uno qualche tempo dopo il voto, un piccolo ‘giallo’: si dimise dai banchi dell’opposizione Valentina Massi e primo dei non eletti risultava Giuseppe Zubelli con 161 voti. Passati tre anni, però, una telefonata dal Comune a Walter Bacchini corresse l’esito dello spoglio: 163 le sue preferenze e non 146 come erano state conteggiate e quindi lui e non Zubelli risultò primo dei non eletti. Si parlò di errore formale e Bacchini prese il posto di Valentina Massi nei banchi dell’opposizione entrando però come consigliere indipendente.

Arcola, con i suoi 10.183 residenti, è il Comune più grande tra i 17 spezzini che andranno alle urne in primavera, tra i quali, in Val di Magra, anche Castelnuovo Magra, 8.361 residenti, e Vezzano, 7.212 residenti.