Cittadini della Trinità, proteste per maggior sicurezza nel quartiere

Le proteste non sono certamente una novità anche se il periodo estivo e le serate calde che invogliano a cercare un pò refrigerio all’aria aperta hanno ulteriormente accentuato il problema. I residenti del quartiere cittadino della Trinità sono tornati a chiedere un maggior controllo a tutte le forze dell’ordine, in particolare nella zona del campetto sportivo e del parco all’interno del centro sociale "Barontini". Dal tardo pomeriggio fino a notte infatti sono sempre numerose le presenze di personaggi non certo residenti in zona e il conseguente via vai di macchine. Qualche sera fa un abitante ha avuto un duro faccia a faccia con uno dei più assidui frequentatori dell’area arrivando molto vicino al contatto fisico. Una situazione dunque di estremo disagio che gli abitanti del quartiere sono tornati a fare presente nella speranza che controlli e misure di sicurezza, magari l’installazione di qualche telecamera di sorveglianza, possano mettere un pò d’ordine.