Cinque studentesse del Parentucelli Arzelà in visita ad Auschwitz

Cinque studentesse del Parentucelli Arzelà in visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Valentina Lazzini, Asia Boldrini, Elena Cuomo e Veronica e Valentina D’Attardi, classificate tra i 38 vincitori della del concorso ’27 Gennaio, Giorno della memoria’ a cura del consiglio Regionale e hanno fatto il viaggio in Polonia col vicepreside Paolo Mazzoli. Ad essere stato premiato è stato il video in cui Valentina e Asia hanno raccontato, attraverso danza e recitazione, gli orrori dell’olocausto, l’elaborato di Elena sulle atrocità perpetrate ai bambini nei campi di sterminio e la narrazione della deportazione di due ragazzi spezzini, Franco Cetrelli e Adriana Revere di Veronica e Valentina. "Questo viaggio insegna tanto – dicono Elena Cuomo e Asia Boldrini - è stata un’esperienza bella e difficile da raccontare".