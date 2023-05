Cinque lecci a dimora nel parco della primaria

Nel giardino della scuola sono "ricresciuti" gli alberi. La tempesta di vento che nella scorsa estate si era abbattuta sul litorale di Marinella ha provocato danni ingenti non soltanto agli stabilimenti balneari, abitazioni e strutture ricettive ma anche alla scuola della frazione marinara sarzanese. Oltre ai disagi provocati all’infrastruttura il vento aveva sradicato e danneggiato gli alberi del giardino, alcuni poi successivamente abbattuti perchè ritenuti instabili, privando così la scuola primaria e dell’infanzia di tutti i pini a ornamento dello spazio esterno. Il Rotary Club Sarzana Lerici presieduto da Roberto Vallarino dopo aver acquisito il parere di un agronomo ha fatto mettere a dimora alla presenza delle maestre e degli alunni, cinque lecci già "adulti" in modo da garantire in breve tempo ai bambini di poter tornare a godere di uno spazio all’aperto. L’iniziativa è stata sostenuta anche grazie al contributo degli sponsor Ance (associazione costruttori edili); Itec Engineering; l’azienda vinicola Ca’ Lunae Bosoni; China Clementi, Maestri del Lavoro e BPER Banca Reoco. Sempre nella frazione di Marinella l’altra mattina alcuni soci del Rotary Club Sarzana Lerici hanno dato vita alla pulizia della spiaggia libera rimuovendo plastiche e rifiuti arrivati con le mareggiate invernali nell’ambito dell’operazione spiagge pulite promossa dal club. Le iniziative sono state presentate alla cittadinanza alla presenza dei referenti delle associazioni e imprese coinvolte allestendo un gazebo informativo in piazza Matteotti.