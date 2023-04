Cinque incontri sul disagio

Cinque incontri con gli esperti per affrontare il disagio dell’infanzia e dell’adolescenza. L’iniziativa che partirà a maggio è stata proposta all’ufficio servizi sociali del Comune di Santo Stefano dalla dottoressa Consuelo Del Destino, psicoterapeuta e esperta neuropsicologa dell’età evolutiva. La proposta, sostenuta dal patrocinio, sarà dedicata allo screening degli apprendimenti scolastici (Dsa) con possibilità di appuntamenti gratuiti per le famiglie. Gli incontri individuano le difficoltà scolastiche nei bambini della scuola elementare attraverso l’uso di strumentazione validata dalla Consensus Conference Dsa e dalle nuove raccomandazioni cliniche del Miur per bambini a partire dalla II classe fino alla V classe della scuola primaria.