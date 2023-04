Cinghiali in città La passeggiata finisce nel fossato

Il cinghiale ha trascorso la notte nel fossato del torrione Genovese a Porta Parma, in pieno centro storico sarzanese, dove è arrivato in cerca di cibo. Ieri mattina è stato "ingabbiato" dai carabinieri del reparto forestale e dal nucleo della polizia venatoria chiamati in soccorso prima che la situazione potesse diventare delicata. L’ungulato, dal peso di 40 chilogrammi, è stato avvicinato con esperienza e sistemato in una gabbia per poi essere trasportato in campagna e rimesso in libertà. Da qualche sera aveva scelto il centro storico cittadino per le sue incursioni, probabilmente scendendo dalla zona collinare di Bradia o Falcinello, dove una ragazza lo ha incontrato l’altra notte mentre rientrava a casa. Ma anche l’altra sera l’animale è tornato in città e non si come abbia fatto si è intrappolato nel fossato sotto via Bertoloni così ieri mattina è stato prelevato e messo al sicuro dal personale già allertato a tarda notte dal Comune. La sindaca ieri ha firmato l’ordinanza che vieta, per motivi di sicurezza, igiene e decoro urbano di fornire alimenti agli animali selvatici, in particolar modo ai cinghiali. Tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicenti le strade del Comune sono inoltre tenuti a mantenere puliti i terreni dalla vegetazione infestante per prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli all’ambientamento dei cinghiali.