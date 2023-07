Ciclovie, nuova fase Assegnazione a ottobre

Si sono concluse le procedure di pubblicazione dei bandi dedicati alla realizzazione del primo lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica, il collegamento ciclabile della lunghezza di oltre 1200 chilometri che si svilupperà tra Ventimiglia e Roma. Una parte importante, per la precisione il quinto stralcio, ricadrà sul territorio della Val di Magra ovvero dal centro storico di Sarzana fino a Marinella interessando Castelnuovo Magra e Luni. Un tracciato della lunghezza di 12 chilometri a sua volta suddiviso in tre lotti. Il primo ricade interamente nel Comune di Sarzana che poi entrerà nel territorio della Provincia di Massa Carrara a Fosdinovo per un investimento di circa 4,3 milioni di euro. A questi si deve aggiungere la somma di 1 milione e 100 finanziata dalla Toscana per la garantire la realizzazione in contemporanea del tratto di ciclovia in modo da collegare Sarzana e Castelnuovo Magra. Il secondo substralcio ricade interamente proprio nel Comune di Castelnuovo Magra per circa 4,8 milioni di euro e il terzo interesserà i tre territori comprendenti Castelnuovo Magra, Luni e la frazione sarzanese di Marinella che avrà un costo di circa 3,9 milioni di euro. Grazie alla conclusione delle procedure di pubblicazione Regione Liguria prevede di aggiudicare tutti gli appalti del lotto prioritario entro il 30 ottobre di quest’anno, due mesi in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre indicata dall’Unione Europea. I cantieri dovranno essere aperti entro aprile 2024 per tagliare il traguardo della conclusione dell’opera a giugno 2026.

