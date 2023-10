Ciclovia Tirrenica, l’appalto è ok. Collegamento Sarzana-Marinella

Un pizzico di supense prima di sciogliere le riserve e assegnare l’appalto per la realizzazione del primo lotto relativo al versante ligure della Ciclovia Tirrenica. Tra le nove offerte pervenute quella risultata poi aggiudicataria era però stata inizialmente sottoposta a un ulteriore controllo da parte del responsabile unico di provvedimento che che curato la gara per il settore infrastrutture di Regione Liguria. Il concorrente Gruppo Itq ha quindi trasmesso nuovamente nel termine previsto la documentazione a comprova della congruità dell’offerta e dei costi di manodopera indicati in gara. Il Rup ha quindi confermato la piena conformità tecnica e economica procedendo all’aggiudicazione dell’appalto al Gruppo Itq srl con sede a Spresiano che ha offerto il ribasso del 16,3 % per un importo complessivo pari a 2 milioni e 958 mila 656 euro oltre agli oneri contributivi e Iva.

L’intervento consiste nell’applicazione del progetto della Ciclovia Tirrenica che si svilupperà da Ventimiglia a Roma. Il quinto stralcio dell’opera comprende il tratto tra il centro di Sarzana alla frazione di Marinella di Sarzana per un totale di 12 chilometri che interesserà anche i Comuni di Castelnuovo Magra e Luni e per un breve tratto anche quello di Fosdinovo. Per questo Regione Toscana ha contribuito alla progettazione della parte territoriale competente con lo stanziamento a bilancio di 1 milione di euro.

L’importante opera infrastrutturale consentirà di attraversare la costa e i suoi tratti suggestivi in bicicletta toccando oltre 77 Comuni liguri e tre aree protette promuovendo la mobilità alternativa e incentivando il turismo di settore.

La Ciclovia Tirrenica darà modo infatti di conoscere l’intero territorio, con gran parte dei tratti ciclo-pedonali presenti in Liguria. L’assegnazione dei lotti è arrivata due mesi in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023 indicata dall’Unione Europea. In base al cronoprogramma, entro aprile 2024 saranno avviati tutti i cantieri, in modo da completare questa parte dell’infrastruttura probabilmente in anticipo rispetto al termine del 30 giugno 2026 come stabilito dall’Unione Europea. Il primo lotto prioritario prevede un investimento di 30,3 milioni di euro, di cui 19,3 milioni di euro su fondi del Pnrr, 6 milioni di euro da risorse statali e 5 milioni di euro stanziati dal Fondo Strategico Regionale. Il lotto è composto da cinque stralci, quattro nel Ponente e uno nel Levante riguardante proprio la Val di Magra nello di congiunzione con la Toscana sulla strada verso Roma.

Massimo Merluzzi