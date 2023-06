La Val di Magra in bicicletta: al via l’appalto dei tratti prioritari collegati con la Toscana

Sarzana (La Spezia), 24 giugno 2023 – Nella prossima settimana partiranno le gare per l’affidamento dei lavori dei primi tratti della Ciclovia Tirrenica, l’innovativo progetto di collegamento tra i lembi estremi di Liguria e Toscana lungo 400 chilometri finanziato dal Pnrr. Una quindicina di chilometri del lungo tracciato riguarderanno la Val di Magra e proprio la fetta Sarzana-Marinella è inserita tra i lotti prioritari del progetto, che, una volta unito il confine francese con l’ultimo tassello toscano, proseguirà fino a Roma. Nel finanziamento su Sarzana è stato inserito anche 1 milione e 166 mila euro destinati alla parte del Comune di Fosdinovo che seppur legato alla Liguria è già in terra Toscana. Una volta avviata la procedura delle gare si prevede che i lavori possano partire nel primo semestre del prossimo anno per completarsi nel 2025. Il progetto di collegamento ciclabile prevede il lotto su Sarzana di 4 chilometri dal costo di 4 milioni e 179 mila euro, lotto Fosdinovo (2.5 chilometri dal costo di 1 milione e 166 mila euro); Castelnuovo Magra (4 milioni e 858 mila euro e 2.7 chilometri) quindi l’ultima parte comprendente Castelnuovo Magra, Luni e Marinella per un totale di 5.6 chilometri al costo di 3 milioni e 919 mila euro. A dare supporto alla Ciclovia ci penseranno i tratti di pista sul Canale Lunense, adeguatamente riqualificati, che sono stati realizzati da Santo Stefano fino a Luni e nel caso del passaggio da Sarzana verso Marinella anche dal centro storico con la creazione di nuovi tracciati. La larghezza in media della carreggiata sarà di 3,5 metri, con pavimentazione in materiale bituminoso; nel passaggio vicino all’area archeologica di Luni si adotterà invece una pavimentazione in materiale calcareo.

«Il tratto tra Sarzana e Fosdinovo – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – è fondamentale non solo per le zone di confine, ma per tutto il progetto della Ciclovia tirrenica. Infatti con questo tratto andiamo anche a collegare due Regioni, compiendo un passo in avanti per completare un’infrastruttura fondamentale e ambiziosa che unisce tanti territori italiani e che non può non fondarsi sulla collaborazione tra diversi enti. Infatti in Liguria questo percorso coinvolge 77 Comuni e tre aree protette". Un piano che complessivamente comporta l’investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 sostenuti dai fondi Pnrr. Sarà un investimento per favorire la mobilità alternativa, la valorizzazione del paesaggio oltre che un prezioso collegamento con l’area archeologica di Luni.