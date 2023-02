Chiede scusa a Salvini per gli insulti Ma la querela non è stata ritirata

L’accusa di istigazione a deliquere è stata archiviata la scorsa settimana mentre su quella ancora pendente di diffamazione il commerciante sarzanese Daniele Pignatelli dovrà ancora attendere con trepidazione. Nell’udienza fissata ieri mattina in Tribunale a Spezia infatti il giudice ha rinviato la decisione al prossimo 22 marzo. Il titolare del negozio "Comic House", querelato dal ministro Matteo Salvini, all’epoca dei fatti senatore, ha provato attraverso il suo avvocato a chiudere la vicenda inviando al segretario della Lega una lettera di scuse sulle frasi utilizzate in occasione della sua visita a Sarzana nell’agosto del 2020 cercando di dare una connotazione politica alle parole.

In quell’occasione Pignatelli espose alcne scritte sulla vetrina del suo negozio di libri fumetti di piazza Luni ricordando, con termini pesanti, il ruolo antifascista della città poco indicato secondo il suo giudizio alla presenza del leader del Carroccio. Naturalmente le immagini fecero il giro della rete e arrivarono anche a Salvini che, in risposta, le pubblicò sul proprio profilo social aggiugendo anche il volto dell’autore. Scatenando di fatto una tempesta di commenti, insulti e anche minacce.

Il legale Andrea Ricci che ha assunto la difesa del conosciutissimo commerciante sarzanese dopo i vari tentativi di riconciliazione andati sempre a vuoto e anche l’ipotesi di un risarcimento ha presentato quindi una istanza di estinzione del reato per condotta riparatoria, chiedendo in subordine, qualora venisse respinta, la messa alla prova. Il pubblico ministero ha dato parere favorevole alla dichiarazione di estinzione del reato mentre la difesa del ministro Matteo Salvini si è opposta a tutto ritenendo il risarcimento non sufficiente. La settimana scorsa è stata archiviata l’accusa di istigazione a delinquere ma adesso si deve ancora attendere l’udienza del 22 marzo.

Massimo Merluzzi