Chiappini alla seconda bocciatura "Resta il mio impegno nella sanità"

Ha indossato i panni civici quando ancora non erano di moda. Il percorso politico distante dai partiti tradizionali Valter Chiappini lo ha iniziato nel 2010 nell’allora lista della candidata, l’indimenticata Maria Clotilde Fiori, tentando di entrare in Comune a Sarzana con il gruppo ’Terre del Magra’. Per la seconda tornata consecutiva Chiappini è rimasto ai bordi del consiglio comunale, frenato non soltanto dai 142 voti personali ma dall’andamento di una squadra che non si è sbloccata. A capo della lista ’Sinistra per Sarzana’ a sostegno della candidata sindaca Federica Giorgi del Movimento Cinque Stelle. Il mondo civico sta prendendo sempre più campo sorpassando i partiti politici ma l’ideatore del percorso ha incassato il secondo stop consecutivo. "Chiaramente sono molto deluso – ha spiegato Valter Chiappini – perchè volevamo intercettare una nicchia, quella del non voto ma non ci siamo riusciti. Le mie 142 preferenze sono la metà di quello che ha preso complessivamente la lista e purtroppo per appena 28 voti Federica Giorgi non è riuscita a confermarsi in consiglio comunale. Anche il Movimento Cinque Stelle ha avuto un netto calo e così i conti non sono tornati". Valter Chiappini non starà alla finestra e continuerà a fare politica. Dove ?

"Sicuramente nel Manifesto della Sanità che resta fondamentale per tenere acceso il faro sulla situazione sanitaria. Questo aspetto non verrà mai meno e resteremo attenti su tutte le tematiche. Rimanere fuori dal consiglio, nel mio caso ma anche per Federica Giorgi, significherà avere difficoltà di incidere però non certo ci impedirà di partecipare e essere presenti nella vita politica". Il futuro politico ? "Aspettiamo che cresca una parte politica, che il Partito Democratico dica finalmente qualcosa di sinistra e si possa veramente iniziare un ragionamento che per ora è stato impossibile. Con il risultato che la città è nuovamente in mano al centro destra".

Massimo Merluzzi