Centro migranti a Santo Stefano Il piano: accoglierà donne e minori

Il progetto di realizzazione di un centro di accoglienza per migranti, in particolare donne e minori accompagnati, sta prendendo corpo a Santo Stefano Magra. Intanto è stato inserito nel Documento unico di programmazione 2023-2025 quindi verrà discusso in consiglio comunale. Il percorso nasce dalla collaborazione tra l’ente santostefanese, Prefettura e cooperativa Kcs che ha esperienza in Liguria e Piemonte. Il tema della migrazione peraltro è sempre stato molto sentito a Santo Stefano Magra. Da tempo infatti grazie alla collaborazione con la Caritas Diocesana diversi ospiti delle strutture aperte nella zona santostefanese vengono impiegati anche dal Comune in interventi di manutenzione del territorio proprio per favorirne l’inserimento e l’inclusione sociale. "Ci siamo sempre fatti carico – ha detto la sindaca Paola Sisti – di rispondere ai bisogni delle persone che per tante ragioni arrivano anche sul nostro territorio, sia in termini di spazi per la loro accoglienza, sia in termini di progetti di accoglienza ed inclusione".