Centro di aggregazione al posto dell’ex farmacia

I locali dell’ex farmacia di Buonviaggio sulla strada provinciale, proprio nell’accesso per Valeriano, diventeranno un centro sociale. Il locale, attiguo ad altre attività commerciali, è libero da quando la farmacia si è trasferita a Bottagna, sopra il supermercato Basko. Il Comune di Vezzano, visto che gli spazi sono pratici perché interamente accessibili, ha deciso con una delibera di giunta di prendere in affitto il locale e destinarlo a centro di aggregazione sociale al servizio della popolazione e per lo svolgimento di iniziative ricreative, culturali e formative anche da parte delle associazioni. Servirà anche come sezione elettorale per la sezione 3 di Buonviaggio. La farmacia, proprietaria del fondo, si è resa disponibile a concedere in locazione l’immobile al Comune per di 6 anni, cioè da ora e fino al 28 febbraio del 2029 con un canone di 10.800 euro come prima annualità e 12mila per quelle successive, un totale di 70.800 euro. Le spese delle manutenzioni ordinarie saranno a carico del Comune.