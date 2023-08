Centro di accoglienza a Santo Stefano Magra? "Scelta non condivisa"

Un centro di accoglienza per migranti verrà ricavato in uno spazio della struttura occupata dalla scuola "Domenico Civoli" e l’oratorio delle suore di Santa Maria Ausiliatrice. La decisione assunta dal Comune di Santo Stefano Magra ha però sollevato la reazione del consigliere di opposizione Emanuele Cucchi. Il rappresentante del gruppo "Uniti per Cambiare" ha rimarcato come la decisione sia stata assunta dall’amministrazione comunale senza nessuna discussione in consiglio comunale e neppure nelle commissioni. "Lo abbiamo appreso - spiega Emanuele Cucchi - soltanto a seguito di comunicazione ai capigruppo inviata via Pec dall’amministrazione comunale. Il Comune in un silenzio assordante non ha ritenuto di condividere o discutere tale scelta con le forze politiche di opposizione. Non sono certamente contrario all’accoglienza delle persone in difficoltà, tuttavia non condivido la scelta di destinare proprio quell’immobile a tale scopo". Nell’oratorio delle suore di Maria Ausiliatrice sono cresciute generazioni di santostefanesi e ancora si svolge l’attività di scuola dell’infanzia." Oggi una parte di quell’istituto - prosegue Emanuele Cucchi - verrà concessa a terzi affinchè pongano in essere un’attività di accoglienza migranti. Una scelta inopportuna e contraria a quelli che erano gli intenti proclamati di recupero del centro storico e di acquisto e mantenimento di quell’immobile a fini didattici. Chiederemo spiegazioni anche alla Prefettura e all’ufficio scolastico".

m.m.