Centri estivi per ragazzi Sono aperte le iscrizioni Agevolazioni per residenti

Tutto pronto per i centri estivi dedicati a bambini e ragazzi. Su proposta dell’assessore ai servizi sociali Sara Viola, la giunta sarzanese ha definito le quote di compartecipazione delle famiglie ai centri nei plessi di Bradia (dove alcune attività verranno svolte sull’arenile di Marinella) e alla Mattazzoni. Il Comune stanzia 20 mila euro. Si comincia il 26 giugno con il campus BradiaMarinella attivo fino al 1° settembre per bambini tra i 6 e i 13 anni. Dal 3 al 28 luglio centro estivo alla scuola Mattazzoni per età tra i 3 e i 5 anni. In tali strutture la cooperativa Lindbergh organizzerà i centri estivi. Quota fissa di 15 euro uguale per tutti i partecipanti per coprire i costi base (assicurazione). Poi tariffe settimanali differenziate in base alla residenza dei bambini: inferiore per i residenti a Sarzana. Costo settimanale ordinario, con Isee pari o superiore a 18 mila euro, è 50 euro per i residenti che si riduce a 40 per il secondo figlio e a 35 per il terzo figlio; quota di 70 euro settimanali per i non residenti. Esenzione totale (solo per i bambini residenti) per le famiglie con ISee inferiore a 7.328,62 euro. Previste agevolazioni specifiche nel caso di bambini residenti con disabilità certificate. Centro estivo dal lunedì al venerdì a Bradia Marinella dalle 8 alle 13.30; alla Mattazzoni sempre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Info 338 0789462 o [email protected]