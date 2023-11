Cemento nei carugi di Cerri: "Nei programmi del Comune il recupero dei percorsi storici"

Cemento nei carugi di Cerri: "Modifiche ambientali con materiali non conformi" è quanto asserito dal consigliere di Fratelli d’Italia Maurizio Gatti che lamentando anche un ritardo accumulato nel fornire la documentazione relativa, con un’interpellanza ha chiesto delucidazioni sull’opera durante l’ultimo consiglio comunale. Gatti ha specificato di voler sapere su quale base il Comune di Arcola abbia effettuato un lavoro che copre l’impronta storica delle viuzze di Cerri e quale autorizzazione paesaggistica, monumentale e urbanistica.

"Si è trattato di manutenzione ordinaria – ha spiegato la sindaca Monica Paganini – considerato lo stato in cui erano". La sindaca di Arcola ha spiegato che il cemento il Comune se l’è ritrovato, a causa dei continui interventi di altri enti, non quello comunale, che hanno lavorato a sottoservizi e concluso con il cemento, posizionando il materiale che alla fine si è stratificato, ha ceduto, si è ammalorato nel corso del tempo. "Il Comune non ha fatto altro che intervenire su una stratificazione di cemento posizionata negli ultimi sessant’anni e che ormai aveva un andamento deformato, non livellato, questo ha provocato un’alterazione del contesto. C’era il muschio e molti punti di scivolamento".

L’intervento del Comune, ha concluso Paganini, è stato ordinario e minimale, uno strato al massimo di un millimetro e mezzo ma nei progetti dell’amministrazione comunale c’è anche quello di riportare a Cerri la dignità dei suoi percorsi storici. "Quando troveremo i finanziamenti, ci impegneremo per un recupero totale che riporti il borgo a com’era prima" ha concluso la sindaca.

Cristina Guala